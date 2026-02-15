На прощание с актером Гузуном из «Ёлок» и «Адвоката» пришли пять человек

Родственники известного киноактера Игоря Гузуна не приехали на его похороны. Как рассказал aif.ru Игорь Михайличенко, на церемонии прощания было всего пять человек.
«Очень грустно, что так получилось. Известный человек, есть дети, друзья. А проводить пришли всего пять человек», — поделился он.
Как отметил собеседник издания, последний год Игорь Гузун жил в его семье.
«Он и умер у меня дома. 5 февраля вечером вызвали скорую, но, вроде, все нормально стало, а утром все. А если бы умер где-то на остановке, на улице? Его бы могли вообще просто закопать, как бездомного. Никто бы и не знал, что случилось», — добавил Михайличенко.
Игорь Гузун умер 6 февраля. Ему было 65 лет. Актер участвовал в съемках британских сериалов «Полк Шарпа» и «Приключения Марко Поло», работал с мировой знаменитостью Джеки Чаном над лентой «Полицейская история 4: Первый удар». Из-за характерной внешности актера часто приглашали на роль Иосифа Сталина. Он воплотил образ советского лидера в в проектах «Варшавская битва. 1920 год» (Польша), Тегеран-43«(Канада), “Дипломатическая ситуация” (Китай), “Мустафа Шокай”, “Покер 45. Сталин, Черчилль, Рузвельт” и других.
В России Гузун стал популярен после главной роли в проекте «Возвращение Титаника». Также он снимался в фильмах «Мастер и Маргарита», «Ёлки-10», «Прабабушка лёгкого поведения. Начало», «Домашний арест» «Кулагин и партнеры», «Адвокат», «Пятая стража», «Пятницкий» и других.