МИД раскрыл, какие известные люди выполняли обязанности дипкурьеров

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Известные люди от полководца Александра Суворова до американского журналиста Джона Рида в свое время занимались доставкой дипломатической почты, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов.