Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД раскрыл, какие известные люди выполняли обязанности дипкурьеров

РИА Новости: Суворов и Джон Рид занимались доставкой дипломатической почты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Известные люди от полководца Александра Суворова до американского журналиста Джона Рида в свое время занимались доставкой дипломатической почты, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов.

«Если обратиться к истории и вспомнить известных личностей, исполнявших обязанности дипкурьера, мы с гордостью назовем имена Александра Суворова, Федора Тютчева, Джона Рида, Василия Чуйкова, Николая Вавилова», — сказал он агентству.

Собеседник подчеркнул, что этими фамилиями список не ограничивается.