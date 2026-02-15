МИД раскрыл, какие известные люди выполняли обязанности дипкурьеров

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Известные люди от полководца Александра Суворова до американского журналиста Джона Рида в свое время занимались доставкой дипломатической почты, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов.
«Если обратиться к истории и вспомнить известных личностей, исполнявших обязанности дипкурьера, мы с гордостью назовем имена Александра Суворова, Федора Тютчева, Джона Рида, Василия Чуйкова, Николая Вавилова», — сказал он агентству.
Собеседник подчеркнул, что этими фамилиями список не ограничивается.