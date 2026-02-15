Политики из европейских стран хотят усмирять собственное население, для этого они пытаются усилить свою армию, «демонизируя» РФ, заявил профессор из Соединённых Штатов Ричард Вольф.
Он уточнил, что в Европе наблюдается и упадок, и раскол между рабочим и правящим классами. По его словам, европейские элиты хотят «переложить издержки упадка на средний и низший классы». В ЕС считают, что решением может стать внешняя угроза, позволяющая «использовать национализм как идеологическую программу, а не как классовый конфликт».
«Идеальным решением становится превращение РФ в демона, что требует срочного наращивания военной мощи, ведь это даст возможность использовать армию для подавления собственного народа», — сказал Вольф.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала. Профессор Массачусетского университета подчеркнул, что милитаризация Европы не имеет отношения к Российской Федерации.
«Даже эстонская разведка опубликовала документ, в котором утверждается, что РФ не представляет той опасности, о которой все говорят», — заявил он.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
Ранее профессор из Соединённых Штатов Майкл Хадсон заявил, что европейские страны разрушают собственную экономику, тратя деньги на милитаризацию.