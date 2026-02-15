Профессор Вольф: Европа усиливает армию, чтобы усмирить своё население

Он уточнил, что в Европе наблюдается и упадок, и раскол между рабочим и правящим классами. По его словам, европейские элиты хотят «переложить издержки упадка на средний и низший классы». В ЕС считают, что решением может стать внешняя угроза, позволяющая «использовать национализм как идеологическую программу, а не как классовый конфликт».