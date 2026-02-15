Горнолыжница Вонн заявила, что не жалеет о решении выступить на Олимпиаде

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Американская горнолыжница Линдси Вонн, несмотря на падение во время заезда на соревнованиях по скоростному спуску на Олимпиаде в Италии, не жалеет о решении принять участие в Играх. Об этом спортсменка сообщила в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
8 февраля Вонн выступала в скоростном спуске. Спортсменка не сумела завершить заезд из-за падения. После инцидента американку эвакуировали на вертолете. Позднее горнолыжница перенесла операцию для стабилизации состояния после перелома ноги. 11 февраля спортсменка заявила, что перенесла уже три операции.
«Операция сегодня прошла успешно, к счастью, я наконец-то могу вернуться в США, сразу после этого я поделюсь новостями и информацией о своей травме. Я читаю много сообщений и комментариев, в которых люди пишут, что они опечалены произошедшим. Пожалуйста, не расстраивайтесь. Я приветствую сочувствие, поддержку и любовь, но только не печаль. Когда я вспоминаю свое падение, я понимаю, что не стояла на старте, не осознавая последствий, я знала, что делаю, я решила рискнуть, каждый лыжник на старте рисковал так же», — написала Вонн.
«Я была готова рисковать, прилагать усилия и жертвовать ради того, на что, как я знала, я абсолютно способна. Я всегда готова рискнуть, упасть, отдавая все силы, вместо того чтобы не показать свой потенциал и потом жалеть. В жизни ничего не гарантировано, в этом и заключается риск погони за мечтой: ты можешь упасть, но, если не попробуешь, никогда не узнаешь. Поэтому, пожалуйста, не грустите. Падение того стоило. Я ни о чем не жалею, моя любовь к лыжам остается. Я с нетерпением жду момента, когда я снова поднимусь на вершину горы, я это сделаю», — добавила спортсменка.
30 января Вонн упала во время заезда на этапе Кубка мира и порвала крестообразную связку колена. Несмотря на травму, спортсменка выступила на Олимпиаде.
Вонн 41 год, она является олимпийской чемпионкой 2010 года, двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также в активе спортсменки две золотые и по три серебряные и бронзовые награды чемпионатов мира, четыре раза американка выигрывала общий зачет Кубка мира.