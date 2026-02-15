Горнолыжница Вонн заявила, что не жалеет о решении выступить на Олимпиаде

«Я была готова рисковать, прилагать усилия и жертвовать ради того, на что, как я знала, я абсолютно способна. Я всегда готова рискнуть, упасть, отдавая все силы, вместо того чтобы не показать свой потенциал и потом жалеть. В жизни ничего не гарантировано, в этом и заключается риск погони за мечтой: ты можешь упасть, но, если не попробуешь, никогда не узнаешь. Поэтому, пожалуйста, не грустите. Падение того стоило. Я ни о чем не жалею, моя любовь к лыжам остается. Я с нетерпением жду момента, когда я снова поднимусь на вершину горы, я это сделаю», — добавила спортсменка.