Россияне с 1 марта не смогут оформить займ онлайн «за пять минут»

«С 1 марта вступает в силу норма, обязывающая микрофинансовые компании (МФК) при дистанционном оформлении займа проводить идентификацию клиента через Единую биометрическую систему (ЕБС). Без подтверждения личности через ЕБС онлайн-займ выдаваться не должен. Проще говоря, в обычной жизни это означает следующее: оформить займ онлайн “за пять минут” по одной только серии паспорта в МФК или по украденному паспорту теперь не получится», — сказал Гусев.