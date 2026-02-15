В центре Мюнхена несколько тысяч человек приняли участие в акциях протеста против проведения Мюнхенской конференции по безопасности и поставок вооружений Киеву. Об этом стало известно в субботу, 14 февраля.
По данным полиции, около двух тысяч человек прошли маршем от площади Карлсплац до ратуши на Мариенплац, где состоялся центральный митинг. На установленной там сцене разместили плакат с надписью: «Давайте остановим безумие подготовки к войне».
Демонстранты вышли с транспарантами: «Наши дети и внуки не для ваших войн», «Быть способными к миру, а не к войне», «Нет американским ракетам в Германии».
— Мюнхенской конференции нет места в нашем городе. Нам необходим мир, а не еще больше оружия, — заявила одна из участниц протеста в беседе с ТАСС.
Еще одна акция прошла на площади Одеонсплац.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 февраля, прибыл в Германию для участия в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщает «КП», официальные лица ФРГ не стали встречать главу киевского режима.