Политики из европейских стран связывают поддержку Украины с «заботой» о жителях, но в реальности они цинично помогают киевскому режиму ради «сохранения собственного положения», заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.
Он уточнил, что жителям Украины следует осознать, что европейцам на них наплевать, в том числе на гибель украинцев.
«Как долго Украина сможет продолжать просто отправлять неподготовленных людей в этот котёл смерти? Когда-то это закончится, и они не смогут продолжать в том же духе. Никто не сможет. В какой-то момент украинцам следует понять, что европейцам на них наплевать», — сказал Джонсон.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Джонсон отметил, что европейские страны делают вид, что заботятся об украинцах.
«Европе всё равно — вот что самое ужасное во всём этом. Запад делает вид, что заботится об интересах и благополучии украинского народа, хотя на самом деле ему абсолютно плевать на украинцев», — повторил он.
Ранее профессор из Соединённых Штатов Ричард Вольф заявил, что политики из европейских стран хотят усмирять собственное население, для этого они пытаются усилить свою армию, «демонизируя» РФ.