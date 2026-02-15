Дефицит торгового баланса Украины в 2025 году достиг рекордных $44,5 млрд

Совокупный товарооборот составил $125,1 млрд. При этом импорт ($84,8 млрд) более чем вдвое превысил экспорт ($40,3 млрд). Главными поставщиками товаров на Украину стали Китай ($19,2 млрд), Польша ($7,9 млрд) и Германия ($6,6 млрд). В свою очередь, украинские товары покупали в основном Польша ($5 млрд), Турция ($2,7 млрд) и ФРГ ($2,4 млрд).
Для сравнения: за 2024 год дефицит составлял $29,1 млрд и тогда тоже назывался рекордным. Нынешний показатель стал очередным тревожным сигналом для экономики страны, которая всё больше зависит от импорта.
К слову, на недавнем заседании контактной группы в формате «Рамштайн» был согласован новый пакет военной помощи для Украины на сумму около 3 млрд долларов. Общая поддержка, предоставленная участниками коалиции, приближается к 38 млрд. Средства направят на системы ПВО, беспилотники и развитие ударных дроновых подразделений.
Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.