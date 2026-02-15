Шорт-трекистка Крылова в ¼ финала, у Бразилии первый олимпийский чемпион

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская шорт-трекистка Алена Крылова в субботу пробилась в четвертьфинал олимпийского турнира на дистанции 1 000 м, а Иван Посашков не преодолел квалификацию на 1 500 м. В хоккейном турнире сборная Финляндии разгромила команду Италии со счетом 11:0, показав самый крупный результат на Олимпиадах с 1988 года, а у Бразилии появился первый в истории победитель зимних Олимпийских игр.
Крылова в своем предварительном забеге показала результат 1 минута 28,495 секунды и заняла третье место, что позволило ей выйти в четвертьфинал, который пройдет 16 февраля. По словам спортсменки, к олимпийской специфике ей пришлось адаптироваться на ходу.
«Пока очень непривычно без раскатки — ледовой разминки, — сказала Крылова. — Здесь ее вообще нет, а у нас в стране есть. Нам просто пока непривычно, я первый раз на международных стартах такого уровня. Плюс непривычна скорость, потому что у нас обычно так никто не бежит».
В ночь перед стартом Крылова следила за мужским турниром фигуристов и отдельно отметила прокат россиянина Петра Гуменника, ставшего шестым. Он в субботу появился в рейтинге Международного союза конькобежцев сезона-2025/26, где занимает 92-е место с 709 очками. До Игр у него не было рейтинговых баллов из-за отсутствия международных стартов. Возможность «распечатать» рейтинг на Олимпиаде совсем скоро появится и у Аделии Петросян — фигуристка уже вылетела в Милан, за ее выступлением с короткой программой болельщики смогут наблюдать уже 17 февраля. Как и Гуменнику, ей предстоит выступать в самом начале — спортсменка не выступала на международных соревнованиях.
Посашков не сумел пробиться в полуфинал на 1 500 м, в своем забеге он показал результат 2 минуты 19,117 секунды и стал пятым. В полуфинал напрямую выходили тройка лучших из каждого забега и трое лучших из занявших четвертые места. Обладателем золотой медали на этой дистанции стал Йенс ван’т Ваут из Нидерландов, показавший в финале время 2 минуты 12,219 секунды.
Финны разгромили хозяев Игр.
Самым громким счетом дня в хоккейном турнире стала победа сборной Финляндии над командой Италии со счетом 11:0. Этот результат стал крупнейшим на Олимпийских играх с 1988 года, когда сборная Швеции победила французов со счетом 13:2. В эпоху участия игроков Национальной хоккейной лиги финны стали первой командой, забившей 10 и более голов в одном олимпийском матче.
В других матчах дня сборная Латвии со счетом 4:3 обыграла команду Германии, шведы победили словаков (5:3), американцы — датчан (6:3).
В женском турнире определились полуфинальные пары — в четвертьфинале сборная Швеции со счетом 2:0 победила команду Чехии, американки крупно переиграли итальянок (6:0), сборная Канады была сильнее команды Германии (5:1), а швейцарки переиграли сборную Финляндии (1:0). Таким образом, в полуфинале сборная США сыграет со шведками, команда Канады — со швейцарками. Обе игры пройдут 16 февраля в Милане. Финал и матч за бронзовую медаль состоятся 19 февраля.
Первое золото зимней Олимпиады для Южной Америки.
В гигантском слаломе победил бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен, ставший первым спортсменом из Южной Америки, выигравшим золото зимних Олимпийских игр. Вторым стал швейцарец Марко Одерматт, третьим — его соотечественник Лоик Мейар.
В конькобежном спорте на дистанции 500 м золото с олимпийским рекордом завоевал американец Джордан Штольц (33,77 секунды). Серебро взял нидерландец Еннинг де Бо (+0,11), бронзу — канадец Лоран Дюбрей (+0,49).
Победительницей Олимпийских игр в скелетоне стала австрийка Жанин Флок, по итогам четырех попыток она показала результат 3 минуты 49,02 секунды. Второй стала немка Сюзанна Крехер (3.49,32), третьей — ее соотечественница Жаклин Пфайфер (3.49,46).
В прыжках на лыжах с большого трамплина золото выиграл словенец Домен Превц (301,8 балла). Серебро завоевал японец Рэн Никайдо (295), бронзу — поляк Кацпер Томасяк (291,2). В парном могуле у женщин победила австралийка Джакара Энтони. В финале она набрала 20 баллов и опередила американку Джелин Кауф (15), а бронза досталась еще одной представительнице США Элизабет Лемли.
Лыжницы сборной Норвегии выиграли эстафету 4×7,5 км в Тезеро. Кристин Аустгулен Фоснес, Астрид Эйре Слинн, Каролине Симпсон-Ларсен и Хейди Венг показали результат 1 час 15 минут 44,8 секунды. Второй стала команда Швеции (+50,9), третьими финишировали финки (+1.14,7). Шведки взяли серебро, несмотря на два падения Эббы Андерссон на втором этапе.
И снова протесты.
Финская лыжная ассоциация и Национальный олимпийский комитет (НОК) Финляндии подали протест в жюри Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на результаты мужского спринта, сославшись на различия в доступе к техническим средствам в сервис-зоне. Протест основан на информации, которая стала известна только после соревнований.
По сообщению пресс-службы НОК Финляндии, FIS предоставила норвежской команде разрешение на пронос емкости с маслом в зону технического обслуживания во время спринтерского забега, что запрещено в предварительных инструкциях, разосланных командам. Другие сборные о возможности использования емкости с маслом FIS не уведомила. Кроме того, было обнаружено, что американская национальная команда пронесла в зону технического обслуживания запрещенную жидкость, и FIS не вмешалась, однако позже принесла извинения за свои действия и признала, что была допущена ошибка.
«Финская лыжная ассоциация и олимпийский комитет считают, что FIS нарушила принципы честных соревнований. Финская лыжная ассоциация и олимпийский комитет в своем протесте требуют исправить результаты соревнований», — говорится в заявлении НОК.
Получила продолжение и история с протестом, возникшая 13 февраля в матче группового этапа мужского турнира по керлингу, где сборная Канады обыграла команду Швеции со счетом 8:6. По мнению шведских игроков, канадец Марк Кеннеди в одном из розыгрышей придал камню дополнительное ускорение пальцем, чего судьи не зафиксировали. Шведы пытались обратить на это внимание арбитров, но претензии остались без реакции.
В субботу директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс, комментируя ситуацию, отметил, что решение по поводу возможного аннулирования результатов должна принимать международная федерация. «Это в первую очередь касается международной федерации и ее правил. Если правила соблюдены, то результат должен быть сохранен. За дальнейшими разъяснениями лучше обращаться в федерацию и в команды», — сообщил Адамс.
Медальный зачет.
К концу восьмого дня Олимпиады в медальном зачете по-прежнему лидирует сборная Норвегии — 10 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. Второе место занимает команда Италии, выигравшая 6 золотых, 3 серебряные и 9 бронзовых медалей. Третьими идут американцы — 5 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые награды. Олимпиада завершится 22 февраля.