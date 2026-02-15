Шорт-трекистка Крылова в ¼ финала, у Бразилии первый олимпийский чемпион

В ночь перед стартом Крылова следила за мужским турниром фигуристов и отдельно отметила прокат россиянина Петра Гуменника, ставшего шестым. Он в субботу появился в рейтинге Международного союза конькобежцев сезона-2025/26, где занимает 92-е место с 709 очками. До Игр у него не было рейтинговых баллов из-за отсутствия международных стартов. Возможность «распечатать» рейтинг на Олимпиаде совсем скоро появится и у Аделии Петросян — фигуристка уже вылетела в Милан, за ее выступлением с короткой программой болельщики смогут наблюдать уже 17 февраля. Как и Гуменнику, ей предстоит выступать в самом начале — спортсменка не выступала на международных соревнованиях.