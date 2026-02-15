Самым распространенным преступлением в России остается кража

Так, за 12 месяцев 2025 года в РФ зафиксировано 453 338 преступлений, совершенных по ст. 158 УК РФ (кража). Если сравнивать с 2024 годом, то их число сократилось на 46 тыс. Показатель числа краж в РФ в 2025 году стал наименьшим за последнее время. Тенденция их снижения наметилась с 2015 года, когда было зарегистрировано свыше 1 млн краж.