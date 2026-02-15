Ричмонд
Масленица в 2026 году совпадет с длинными выходными

РИА Новости: масленичная неделя в 2026 году совпадет с длинными выходными.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Масленица, которая в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, совпадет с длинными выходными, отметила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.

«Масленичная неделя пройдет с 16 по 22 февраля — с понедельника по воскресенье. В этом году она совпадает с длинными выходными», — сказала Долотина.

Эксперт добавила, что дополнительный выходной образуется за счет празднования Дня защитника Отечества 23 февраля, который в 2026 году выпадает на понедельник.