В Госдуме объяснили, что делать при резком росте платежа за ЖКХ

Парламентарий отметил, что если ответ от УК не был предоставлен или выявленное нарушение не устранено, то необходимо обратиться в Госжилинспекцию региона. По его словам, именно этот орган осуществляет контроль за деятельностью УК и вправе выдавать предписания и привлекать к административной ответственности.