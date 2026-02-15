В девятый день Олимпиады разыграют девять комплектов наград

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. В девятый день Олимпийских игр в Италии будут разыграны девять комплектов наград в восьми видах спорта, ни в одном из них российские участники представлены не будут.
В биатлоне в воскресенье пройдут две гонки преследования, мужская начнется в 13:15 мск, женская — в 16:45 мск. В лыжных гонках в 14:00 мск стартует мужская эстафета 4×7,5 км.
Фристайлисты в 13:46 мск начнут финальные раунды в мужском параллельном могуле. В 15:30 мск продолжатся соревнования в горнолыжном спорте — женщины определят сильнейшую в гигантском слаломе по итогам двух попыток.
В сноуборде в 16:40 мск начнутся решающие заезды в смешанных командных соревнованиях в дисциплине «сноуборд-кросс». В 19:03 мск конькобежки разыграют медали на дистанции 500 м. Также будет разыгран комплект наград в смешанной эстафете в скелетоне (начало в 20:00 мск), а завершится медальная программа финалом соревнований по прыжкам на лыжах с большого трамплина среди женщин (21:57 мск).
Другие старты дня.
Помимо медальных дисциплин, начнутся соревнования в бобслее — женщины проведут первые два заезда в монобобе (12:00 и 13:50). В фигурном катании в 21:45 мск состоится короткая программа у спортивных пар.
В хоккейном турнире у мужчин пройдут матчи группового этапа: сборная Швейцарии сыграет с командой Чехии (14:10 мск, группа A), канадцы встретятся с французами (18:40 мск, группа A), датчане — с латвийцами (21:10 мск, группа C), американцы — с немцами (23:10 мск, группа C).
Также продолжатся матчи предварительного этапа мужского и женского турниров по керлингу. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.