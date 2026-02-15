В девятый день Олимпиады разыграют девять комплектов наград

В сноуборде в 16:40 мск начнутся решающие заезды в смешанных командных соревнованиях в дисциплине «сноуборд-кросс». В 19:03 мск конькобежки разыграют медали на дистанции 500 м. Также будет разыгран комплект наград в смешанной эстафете в скелетоне (начало в 20:00 мск), а завершится медальная программа финалом соревнований по прыжкам на лыжах с большого трамплина среди женщин (21:57 мск).