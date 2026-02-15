Украинский комментатор потребовала убрать россиянина Гуменника из кадра на ОИ

Напомним, в произвольной программе российский фигурист под крики «молодец» с трибун исполнил пять четверных прыжков, однако судьи поставили его лишь на четвёртое место, а по итогам двух программ россиянин оказался шестым. Золото же в упорной борьбе завоевал казахстанец Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Наряд российского фигуриста Петра Гуменника вошёл в число самых запоминающихся образов Олимпиады-2026 в Милане: стилисты издания назвали его костюм одним из главных модных успехов Игр.