Украинский комментатор потребовала убрать россиянина Гуменника из кадра на ОИ

Инцидент с участием украинского комментатора произошёл во время трансляции мужской произвольной программы на Олимпийских играх. Возмущение ведущей вызвал кадр, в котором одновременно оказались российский фигурист Пётр Гуменник и украинец Кирилл Марсак.

Источник: Life.ru

«Да уберите уже его, пожалуйста. Как можно показывать их двоих в одном кадре?» — заявила комментатор в прямом эфире.

Напомним, в произвольной программе российский фигурист под крики «молодец» с трибун исполнил пять четверных прыжков, однако судьи поставили его лишь на четвёртое место, а по итогам двух программ россиянин оказался шестым. Золото же в упорной борьбе завоевал казахстанец Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Наряд российского фигуриста Петра Гуменника вошёл в число самых запоминающихся образов Олимпиады-2026 в Милане: стилисты издания назвали его костюм одним из главных модных успехов Игр.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.