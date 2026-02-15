В центре Рогачева рассказали, какой вид рака можно лечить по ОМС

«Лекарства, которые необходимы для лечения пациентов с лимфобластным лейкозом, они прописаны и финансируются за счет фонда ОМС, то есть они доступны каждому человеку в стране, поэтому все дети, заболевающие этой группой расстройств и заболеваний, получают обязательную бесплатную терапию в полном объеме», — сказал Румянцев.