В центре Рогачева рассказали, какой вид рака можно лечить по ОМС

РИА Новости: лечение лимфобластного лейкоза доступно в России по ОМС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лечение лимфобластного лейкоза доступно в России по ОМС, дети и взрослые могут получить обязательную лекарственную терапию бесплатно, сообщил в интервью РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

Во всем мире 15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком.

«Лекарства, которые необходимы для лечения пациентов с лимфобластным лейкозом, они прописаны и финансируются за счет фонда ОМС, то есть они доступны каждому человеку в стране, поэтому все дети, заболевающие этой группой расстройств и заболеваний, получают обязательную бесплатную терапию в полном объеме», — сказал Румянцев.

Он отметил, что в России разработаны отечественные протоколы лечения лимфобластного лейкоза. Они входят в стандарты лечения, то есть в состав клинических рекомендаций для всех врачей.