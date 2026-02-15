В центре Рогачева рассказали, какой вид рака можно лечить по ОМС

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лечение лимфобластного лейкоза доступно в России по ОМС, дети и взрослые могут получить обязательную лекарственную терапию бесплатно, сообщил в интервью РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
Во всем мире 15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком.
«Лекарства, которые необходимы для лечения пациентов с лимфобластным лейкозом, они прописаны и финансируются за счет фонда ОМС, то есть они доступны каждому человеку в стране, поэтому все дети, заболевающие этой группой расстройств и заболеваний, получают обязательную бесплатную терапию в полном объеме», — сказал Румянцев.
Он отметил, что в России разработаны отечественные протоколы лечения лимфобластного лейкоза. Они входят в стандарты лечения, то есть в состав клинических рекомендаций для всех врачей.