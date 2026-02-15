Росавиация закрыла три аэропорта на Кавказе

«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) и Магас — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении пресс-службы Росавиации.
В ведомстве уточнили, что ограничительные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полётов. Дальнейшую информацию и вылетах и прибытии рейсов можно уточнять у авиакомпаний и в аэропортах.
Накануне вечером, 14 февраля, на фоне угрозы воздушной таки закрыли аэропорт Сочи. Там объявили опасность атаки БПЛА, после чего ввели ограничения в аэропорту. Также меры введены в авиагаванях Краснодара и Геленджика.
