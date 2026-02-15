На крупнейшей АЗС возникли проблемы с запуском реактора: на что это влияет

В Японии сообщили о проблемах с запуском реактора на одной из крупнейших в мире атомных электростанций. АЭС «Касивадзаки-Карива» столкнулась с трудностями. Шестой реактор начал задерживать выработку электричества, пишет агентство 47News.
Отмечается, что задержки отражаются на отправке ресурсов. Перезапуск реактора планировался 20 января. Однако его перенесли на день позже. Затем компания-оператор и вовсе взяла длительную паузу для устранения имеющихся технических проблем. В итоге реактор перезапустили 9 февраля.
Как сообщает агентство, выработка электричества в тестовом формате должна начаться 15 февраля. Однако прибор для измерения нейтронов в корпусе реактора вышел из строя. Автор материала утверждает, что задержка выработки электричества составит минимум полдня.
В промышленных объемах реактор должен начать вырабатывать электричество 18 марта. При этом сроки могут быть скорректированы, уточняется в статье.
В России в 2025 году провели испытания уникального материала для термоядерного реактора будущего. Это открытие поможет сделать определенный рывок, уведомил директор ИТЭР Россия Анатолий Красильников. По его словам, программу испытаний уже начали реализовывать. Международный проект ИТЭР заключил финансируемый контракт на создание этого материала, добавил он.
Между тем на Запорожской атомной электростанции подвели «итоги успеваемости» за 2025 год. В текущем году планируется готовить кадры еще активнее, сообщает ЗАЭС. Главным инструментом обучения является тренажер, который почти неотличим от настоящего энергоблока. В 2025 году через программы повышения квалификации прошли уже 944 сотрудника станции. В планах на 2026 год — обучить 1100 человек.
С трудностями в 2025 году столкнулась Франция. На севере страны в августе останавливали АЭС «Гравлин» после атаки объекта медузами. Стая проникла в барабанные фильтры, закачивающие воду для охлаждения. Стоит отметить, что АЗС «Гравлин» является одной из крупнейших станций во Франции. Она охлаждается через канал, соединенный с Северным морем.