Роспотребнадзор рассказал о правилах приготовления блюд к Масленице

«Покупая муку для блинов, обращайте внимание на её сорт. Самый нежный сорт муки — это высший. Однако в ней меньше всего полезных веществ, в отличие от муки грубого помола. При выборе муки необходимо обратить внимание на целостность упаковки, а также условия её хранения. Лучше покупать муку в бумажных пакетах, чтобы она могла дольше сохранять свои свойства», — сообщили в ведомстве.