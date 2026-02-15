Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым пристыковался к МКС

Напомним, Crew Dragon стартовал к станции с мыса Канаверал во Флориде. Запуск ракеты-носителя с кораблём несколько переносился из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее также сообщалось, что Андрей Федяев перед отправкой на Международную космическую станцию приготовил борщ для остальных участников миссии Crew-12. По словам космонавта, Джессика Меир и Софи Адено заявили ему, что блюдо было очень вкусным.