Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым пристыковался к МКС

Экипаж миссии Crew-12 с российским космонавтом Андреем Федяевым перешёл на борт МКС.

Источник: Аргументы и факты

Космический корабль Crew Dragon, который, в частности, доставил к Международной космической станции (МКС) российского космонавта Андрея Федяева, пристыковался к ней, сообщили в государственной корпорации «Роскосмос».

«Сегодня корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12 причалил к Международной космической станции», — отметили в организации.

В состав миссии Crew-12 также входят американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и французский космонавт Софи Адено. Из трансляции Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) следует, что вся команда уже перешла на МКС.

Напомним, Crew Dragon стартовал к станции с мыса Канаверал во Флориде. Запуск ракеты-носителя с кораблём несколько переносился из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее также сообщалось, что Андрей Федяев перед отправкой на Международную космическую станцию приготовил борщ для остальных участников миссии Crew-12. По словам космонавта, Джессика Меир и Софи Адено заявили ему, что блюдо было очень вкусным.

В январе Федяев прибыл на базу компании SpaceX в Хоторне в штате Калифорния, где прошёл предполётную подготовку. В частности, он тренировался на тренажёре американского сегмента МКС.

