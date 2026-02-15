Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали, сколько россияне будут отдыхать в 2026 году

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Общее число выходных и праздничных дней в 2026 году составит 118, что эквивалентно почти четырем месяцам отдыха, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Источник: © РИА Новости

«Согласно производственному календарю, в 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха. Такой баланс является оптимальным и способствует восстановлению сил граждан, что в конечном счете положительно сказывается на уровне производительности труда», — сказал Нилов.

Парламентарий отметил, что в этот расчет включены как еженедельные выходные, так и длительные праздничные периоды в январе, мае и июне. По его словам, продуманная структура распределения рабочего времени в календарном году позволяет гармонично сочетать трудовую деятельность и качественный отдых, что соответствует целям государственной социальной политики.