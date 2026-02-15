В Госдуме рассказали, сколько россияне будут отдыхать в 2026 году

«Согласно производственному календарю, в 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха. Такой баланс является оптимальным и способствует восстановлению сил граждан, что в конечном счете положительно сказывается на уровне производительности труда», — сказал Нилов.
Парламентарий отметил, что в этот расчет включены как еженедельные выходные, так и длительные праздничные периоды в январе, мае и июне. По его словам, продуманная структура распределения рабочего времени в календарном году позволяет гармонично сочетать трудовую деятельность и качественный отдых, что соответствует целям государственной социальной политики.