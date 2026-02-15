Минфин хочет ограничить досрочный вывод денег из программы долгосрочных сбережений

Пожилые россияне в третьем квартале 2025 года сняли со своих счетов по программе долгосрочных сбережений (ПДС) около 18 миллиардов рублей сразу после получения софинансирования от государства. В связи с этим Минфин намерен изменить условия программы, чтобы исключить ее использование как срочного вклада.
Сейчас договор ПДС заключается на 15 лет, однако женщины старше 55 лет и мужчины после 60 лет могут забрать деньги в любой момент. При этом государство предоставляет софинансирование — до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет. Этим и воспользовались пенсионеры, фактически используя программу как краткосрочный депозит.
Замминистра финансов Иван Чебесков пояснил, что ведомство планирует законодательно закрепить возможность вывода средств с софинансированием только после пяти лет участия в программе.
— К сожалению, возникла некая правовая коллизия, которая позволяла определенным категориям граждан выводить средства, которые государство намеревалось вкладывать вдолгую, через один год, — заявил он.
Эксперты считают, что нововведение может снизить популярность ПДС среди людей предпенсионного возраста, но при этом сохранит целевое назначение программы — формирование именно долгосрочных накоплений, передает «Российская газета».
Если откладывать по тысяче рублей на счет в ПДС (Программа долгосрочных сбережений), то через 25 лет можно получить 2,1 миллиона рублей. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.