Минфин хочет ограничить досрочный вывод денег из программы долгосрочных сбережений

Сейчас договор ПДС заключается на 15 лет, однако женщины старше 55 лет и мужчины после 60 лет могут забрать деньги в любой момент. При этом государство предоставляет софинансирование — до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет. Этим и воспользовались пенсионеры, фактически используя программу как краткосрочный депозит.