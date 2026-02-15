Специалисты Перинатального центра спасли новорожденного, проведя уникальную операцию

«Операцию делают при кесаревом сечении. Ребенка извлекают частично, не пересекая пуповину. В это время врачи ставят трубку в трахею и подключают к ИВЛ. После стабилизации дыхания пуповину пересекают, ребенок переходит к реаниматологам», — рассказали в краевом Минздраве.