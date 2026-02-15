«Операцию делают при кесаревом сечении. Ребенка извлекают частично, не пересекая пуповину. В это время врачи ставят трубку в трахею и подключают к ИВЛ. После стабилизации дыхания пуповину пересекают, ребенок переходит к реаниматологам», — рассказали в краевом Минздраве.
Специалисты Перинатального центра спасли новорожденного, проведя уникальную операцию
В хабаровском Перинатальном центре провели первую процедуру EXIT — сложное вмешательство фетальной хирургии для детей с патологиями, не дающими дышать им самим. Проведение такой операции стало важным шаг в развитии высокотехнологичной помощи в регионе.