Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Более 35% мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки в четвертом квартале (октябрь-декабрь) 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Согласно мониторингу Минобрнауки России, в четвертом квартале 2025 г. экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (далее — экзамен) на уровень, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдавали 201 675 человек. Из них сдали экзамен 87,9%. При этом с первой попытки экзамен не сдали 35,5%», — говорится в сообщении.
Аттестация ведется по трем уровням: первый — получение разрешения на работу на территории России (патент), второй — разрешение на временное проживание (РВП), третий — вид на жительство (ВНЖ). В каждом экзамене три блока. В первый блок входит только тестирование по русскому языку, второй и третий блоки включают в себя проверку знаний истории России и основ законодательства.
«Экзамен на уровень, соответствующий получению разрешения на временное проживание, сдавали в третьем квартале 1223 человека. Из них сдали экзамен 70,6%. С первой попытки экзамен не сдали 39,5%. Экзамен на уровень, соответствующий получению вида на жительство, сдавали в третьем квартале 11723 человек. Из них сдали экзамен 82,3%. С первой попытки экзамен не сдали 29,6%», — отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что возможность прохождения экзамена организована в 203 пунктах на территории всех субъектов РФ и за ее пределами (в республиках Таджикистан и Узбекистан). В их числе 88 российских университетов, включая 82 подведомственных Минобрнауки России.