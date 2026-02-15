Мошенники придумали схему с фальшивыми доставками от имени родственников

В полиции напомнили основные правила безопасности: не доверять звонкам от якобы курьеров или служб доставки, если они инициировали контакт первыми; при сообщении о посылке от родственника нужно прервать разговор и позвонить ему лично; никогда не диктовать коды из СМС; заходить на «Госуслуги» только через официальный сайт.