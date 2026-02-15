Мошенники придумали схему с фальшивыми доставками от имени родственников

Злоумышленники разработали новую схему обмана, при которой они звонят или пишут жертвам якобы от имени их близких, чтобы получить доступ к финансам и персональным данным. Об этом предупредили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Как рассказали в ведомстве, аферисты заранее собирают личные данные родственников потенциальной жертвы — имена, фамилии, город проживания, иногда даже фото из соцсетей, чтобы звонок выглядел убедительно. Главная цель преступников — завладеть кодами из СМС, логином и паролем от «Госуслуг», данными банковских карт, паспортными сведениями и другой личной информацией.
Заполучив эти данные, мошенники могут оформлять кредиты на имя жертвы, похищать деньги со счетов, получать доступ к документам на портале госуслуг и использовать информацию для новых афер.
В полиции напомнили основные правила безопасности: не доверять звонкам от якобы курьеров или служб доставки, если они инициировали контакт первыми; при сообщении о посылке от родственника нужно прервать разговор и позвонить ему лично; никогда не диктовать коды из СМС; заходить на «Госуслуги» только через официальный сайт.
— Помните: настоящая доставка никогда не просит коды из SMS и не требует входа на «Госуслуги» для получения посылки, — говорится в сообщении.
Ранее аферисты также начали похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги», выдавая себя за представителей властей.