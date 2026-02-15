Паспорта недостаточно: Россиянам для оформления займа за пять минут потребуется кое-что ещё

Россияне больше не смогут оформлять онлайн «займы за пять минут» в микрофинансовых организациях только по паспорту. Для этого нужно будет подтвердить личность через Единую биометрическую систему. Такой порядок начнёт действовать с 1 марта, напомнил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
«Без подтверждения личности через ЕБС онлайн-займ выдаваться не должен. Проще говоря, в обычной жизни это означает следующее: оформить займ онлайн “за пять минут” по одной только серии паспорта в МФК или по украденному паспорту теперь не получится», — сказал Гусев РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому правила выдачи микрозаймов будут ужесточаться, но не сразу, а поэтапно. Подробнее о том, как будет проводиться переход, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем мошенники оформляют микрозаймы, используя похищенные коды на маркетплейсах.
