Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паспорта недостаточно: Россиянам для оформления займа за пять минут потребуется кое-что ещё

Гусев: Быстрые займы онлайн с 1 марта можно оформить только по биометрии.

Источник: Комсомольская правда

Россияне больше не смогут оформлять онлайн «займы за пять минут» в микрофинансовых организациях только по паспорту. Для этого нужно будет подтвердить личность через Единую биометрическую систему. Такой порядок начнёт действовать с 1 марта, напомнил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«Без подтверждения личности через ЕБС онлайн-займ выдаваться не должен. Проще говоря, в обычной жизни это означает следующее: оформить займ онлайн “за пять минут” по одной только серии паспорта в МФК или по украденному паспорту теперь не получится», — сказал Гусев РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому правила выдачи микрозаймов будут ужесточаться, но не сразу, а поэтапно. Подробнее о том, как будет проводиться переход, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем мошенники оформляют микрозаймы, используя похищенные коды на маркетплейсах.

А вот здесь мы собрали информацию о том, как мошенники берут кредит на другого человека и можно ли себя обезопасить.