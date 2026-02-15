Паспорта недостаточно: Россиянам для оформления займа за пять минут потребуется кое-что ещё

Россияне больше не смогут оформлять онлайн «займы за пять минут» в микрофинансовых организациях только по паспорту. Для этого нужно будет подтвердить личность через Единую биометрическую систему. Такой порядок начнёт действовать с 1 марта, напомнил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.