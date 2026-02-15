Der Spiegel: переговоры в Мюнхене с Зеленским о помощи Киеву провалились

Переговоры лидеров европейских стран с Зеленским, касающиеся финансирования Украины, провалились, сообщает Der Spiegel.
Речь идёт о переговорах, которые состоялись в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. В материале издания из ФРГ сказано, что «европейцам не удалось отыскать решение проблем с финансированием».
«На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США провалилось», — говорится в публикации.
Автор материала отметил, что это случилось в «очень уязвимый момент» для Вооружённых сил Украины, у которых почти закончились боеприпасы.
Напомним, Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности оскорбительно высказался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Ранее сообщалось, что профессор из Норвегии Гленн Дизен подверг критике выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что прозвучали детские угрозы.