Во время матча между Данией и США на Олимпиаде вывесили флаги Гренландии

Датские болельщики на Олимпиаде вывесили флаги Гренландии во время хоккейного матча сборной своей страны против США. Команды встретились в рамках группового раунда.
Уже на второй минуте поединка на трибунах можно было увидеть несколько гренландских флагов. Вместе с тем по итогам встречи сборная США одолела датскую команду со счётом 6:3.
Напомним, в январе глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты хотят приобрести Гренландию, поскольку, по его словам, Дания якобы не способна защитить остров. Президент в очередной раз подчеркнул, что США должны получить эту территорию.
Газета Politico написала, что после заявлений Трампа значительно вырос уровень одобрения деятельности премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Журналисты выразили мнение, что угрозы главы Белого дома спасли датского политика «от политического забвения».
14 февраля Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности отказалась называть стоимость Гренландии. Глава правительства, отвечая на соответствующий вопрос прессы, подчеркнула, что это невозможно. Фредериксен добавила, что Дания является суверенным государством, которое уважает право людей на самоопределение.