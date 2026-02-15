В одной кастрюле щи и удон не сваришь: Какую посуду выбрать для разных кухонь мира

Для традиционных русских блюд эксперт рекомендует кастрюлю с толстым дном и стенками — она подходит для томления супов, каш и холодца, обеспечивая стабильную температуру в течение длительного времени. Утятница или гусятница продолговатой формы удобна для запекания мяса. Для жарки лучше иметь две сковороды: с высокими бортами — для картофеля, грибов и рыбы, и с низкими — для быстрого приготовления блинов. Также пригодятся противни и формы для выпечки пирогов и домашнего хлеба.