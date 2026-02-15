В одной кастрюле щи и удон не сваришь: Какую посуду выбрать для разных кухонь мира

Русская кухня.
Для традиционных русских блюд эксперт рекомендует кастрюлю с толстым дном и стенками — она подходит для томления супов, каш и холодца, обеспечивая стабильную температуру в течение длительного времени. Утятница или гусятница продолговатой формы удобна для запекания мяса. Для жарки лучше иметь две сковороды: с высокими бортами — для картофеля, грибов и рыбы, и с низкими — для быстрого приготовления блинов. Также пригодятся противни и формы для выпечки пирогов и домашнего хлеба.
«Разнообразные пироги и домашний хлеб — одна из визитных карточек русской кухни. Для их приготовления потребуется тонкий противень с низкими бортиками. Для хлеба потребуются специальные формы», — подчеркнула эксперт.
Азиатская кухня.
Ключевая особенность азиатской кухни — скорость приготовления. Главным инструментом Пастушенко назвала вок — тонкостенную сковороду с глубокими бортами, подходящую для лапши, овощей и морепродуктов. На современной кухне вок из нержавеющей стали или штампованного алюминия может заменить и классическую сковороду, и кастрюлю.
Для правильной варки риса она советует использовать рисоварку, поддерживающую оптимальный температурный режим. Для приготовления блюд на пару подойдут пароварки или специальные вставки в кастрюли. Сковорода-гриль с ребристым дном необходима для корейских блюд, например пулькоги.
«Азиатская кухня требует посуды, которая выдерживает высокие температуры и не мешает скорости приготовления», — считает Пастушенко.
Итальянская кухня.
Для итальянских блюд важен контроль над процессом приготовления. Глубокая кастрюля достаточного объёма нужна для варки пасты, особенно длинных форматов. Толстостенная сковорода с высокими бортами подходит для ризотто и соусов — она позволяет добиться кремовой текстуры без пригорания.
Для запекания лазаньи, каннелони и овощей эксперт рекомендует керамические формы. Пиццу лучше готовить в металлических формах или на сетке, которые хорошо прогреваются, либо в керамике, способной отводить лишнюю влагу. Кастрюля с толстым дном также подойдёт для овощных супов, когда ингредиенты сначала обжариваются, а затем тушатся.
«Для приготовления блюд итальянской кухни нужно выбирать посуду, которая позволяет контролировать процесс готовки и получать нужные текстуры», — заключила собеседница Life.ru.
