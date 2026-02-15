Ричмонд
В одной кастрюле щи и удон не сваришь: Какую посуду выбрать для разных кухонь мира

Для приготовления аутентичных блюд разных национальных кухонь важно использовать подходящую посуду. Ведущий бренд-менеджер Röndell Ольга Пастушенко в беседе с Life.ru отметила, что в одной кастрюле невозможно одинаково хорошо приготовить русские щи, китайский удон или итальянское ризотто, поэтому для разнообразного рациона стоит иметь минимальный набор специализированной посуды.

Русская кухня.

Для традиционных русских блюд эксперт рекомендует кастрюлю с толстым дном и стенками — она подходит для томления супов, каш и холодца, обеспечивая стабильную температуру в течение длительного времени. Утятница или гусятница продолговатой формы удобна для запекания мяса. Для жарки лучше иметь две сковороды: с высокими бортами — для картофеля, грибов и рыбы, и с низкими — для быстрого приготовления блинов. Также пригодятся противни и формы для выпечки пирогов и домашнего хлеба.

«Разнообразные пироги и домашний хлеб — одна из визитных карточек русской кухни. Для их приготовления потребуется тонкий противень с низкими бортиками. Для хлеба потребуются специальные формы», — подчеркнула эксперт.

Азиатская кухня.

Ключевая особенность азиатской кухни — скорость приготовления. Главным инструментом Пастушенко назвала вок — тонкостенную сковороду с глубокими бортами, подходящую для лапши, овощей и морепродуктов. На современной кухне вок из нержавеющей стали или штампованного алюминия может заменить и классическую сковороду, и кастрюлю.

Для правильной варки риса она советует использовать рисоварку, поддерживающую оптимальный температурный режим. Для приготовления блюд на пару подойдут пароварки или специальные вставки в кастрюли. Сковорода-гриль с ребристым дном необходима для корейских блюд, например пулькоги.

«Азиатская кухня требует посуды, которая выдерживает высокие температуры и не мешает скорости приготовления», — считает Пастушенко.

Итальянская кухня.

Для итальянских блюд важен контроль над процессом приготовления. Глубокая кастрюля достаточного объёма нужна для варки пасты, особенно длинных форматов. Толстостенная сковорода с высокими бортами подходит для ризотто и соусов — она позволяет добиться кремовой текстуры без пригорания.

Для запекания лазаньи, каннелони и овощей эксперт рекомендует керамические формы. Пиццу лучше готовить в металлических формах или на сетке, которые хорошо прогреваются, либо в керамике, способной отводить лишнюю влагу. Кастрюля с толстым дном также подойдёт для овощных супов, когда ингредиенты сначала обжариваются, а затем тушатся.

«Для приготовления блюд итальянской кухни нужно выбирать посуду, которая позволяет контролировать процесс готовки и получать нужные текстуры», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее в новом рейтинге World Population Review греческую кухню назвали самой вкусной в мире. Также список возглавили Италия, Мексика, Турция, Испания, Португалия, Индонезия, Франция, Япония и Китай. Россия заняла достойное 34-е место, а вот Армения и Казахстан оказались в «хвосте» рейтинга — на 92 и 93-м месте.

