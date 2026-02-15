Ричмонд
В «ЛизаАлерт» рассказали, кто чаще всего пропадает в городах

РИА Новости: чаще всего в городах пропадают подростки и пожилые люди с деменцией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Чаще всего в городах пропадают подростки 10−17 лет и пожилые люди с деменцией, рассказал РИА Новости координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Андрей Чернов.

«В городе в основном — это пропажа подростков. Соответственно, подростки — это возраст, когда часто происходят конфликты с родителями, и после этого они уходят. Подростковый период — 10, 15, 17 лет — уходят из дома, и мы получаем заявки на пропажу», — сказал Чернов.

По его словам, если ребенок убежал из дома, то добровольцы реагируют молниеносно, сразу же начинается сбор информации: необходимо узнать, куда и к кому мог поехать пропавший, где он может находиться сейчас.

«Москва и Московская область очень большие, а подросток может из северной части уехать в южную. Здесь нужно провести именно информационную работу, чтобы поставить правильно штаб, собрать людей в нужной зоне и там уже попробовать его найти. Но реакция у нас происходит сразу же», — подчеркнул координатор отряда.

Кроме того, по его словам, в городах часто пропадают и пожилые люди, страдающие деменцией. Они выходят из дома, забывают свой адрес и не знают, куда им возвращаться.