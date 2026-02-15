В России с апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки

«В 283-ФЗ сказано: цена по договору сервиса рассрочки равна цене товара при полной оплате. Схема “на ценнике 60 000, при оплате сразу 55 000” дает разную итоговую цену в зависимости от способа оплаты. С 1 апреля 2026 года в законе о защите прав потребителей действует запрет на разные цены, когда различие связано с оплатой одним платежом или через сервис рассрочки. Такая привязка скидки рискует попасть под этот запрет», — объяснил депутат.