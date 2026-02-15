В Петербурге ищут курьера с зарплатой от 277 тысяч рублей

Также в Воронеже молодым людям предлагают вакансию менеджера по продажам недвижимости с зарплатой до 300 тысяч рублей. В Мытищах требуется официант в ресторан с зарплатой до 150 тысяч рублей, а в Казани ищут установщика интернета и видеонаблюдения с окладом до 150 тысяч рублей.