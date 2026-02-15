В России предложили ввести маркировку продуктов по принципу «светофора»

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила ввести систему предупреждающей цветовой маркировки продуктов с превышением нормы по сахару, соли и насыщенным жирам по принципу «светофора».
Обращение с соответствующим предложением к главе Минпромторга Антону Алиханову имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагаем рассмотреть возможность внедрения федеральной системы предупреждающей цветовой маркировки продуктов с превышением установленных нормативов по сахару, соли и насыщенным жирам по принципу “светофора”. Цель инициативы — обеспечить гражданам понятную и быструю навигацию при выборе продуктов питания без введения запретительных мер и избыточного регулирования», — сказано в документе.
Отмечается, что сегодня несовершеннолетние имеют свободный доступ к продукции с высоким содержанием сахара, соли, насыщенных жиров — сладким газированным напиткам, ультрапереработанным продуктам, снекам.
«В условиях реализации государственной политики по повышению качества и продолжительности жизни населения считаем необходимым усиление инструментов, направленных на повышение информированности граждан о составе и потенциальных рисках потребляемой продукции. По данным официальной статистики, потребление сахара в стране превышает рекомендуемые медицинские нормы в четыре раза, а рост заболеваемости ожирением за последние годы составил 52%», — подчеркивается в обращении.
По мнению общественников, предлагаемая мера может быть реализована поэтапно с участием профильных ведомств, научного сообщества и представителей отрасли, что позволит обеспечить баланс интересов государства, бизнеса и общества.
«Просим рассмотреть возможность проведения экспертного обсуждения данного вопроса и создания рабочей группы при участии Минпромторга России, Минздрава России, представителей промышленности и общественных организаций. Движение “Здоровое Отечество” готово оказывать всестороннее содействие в проработке инициативы, участвовать в экспертных и общественных обсуждениях, привлекать профильных специалистов, представителей медицинского сообщества и лидеров общественного мнения для формирования конструктивного диалога и широкой общественной поддержки предлагаемых изменений», — говорится в документе.