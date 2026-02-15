В России предложили ввести маркировку продуктов по принципу «светофора»

«В условиях реализации государственной политики по повышению качества и продолжительности жизни населения считаем необходимым усиление инструментов, направленных на повышение информированности граждан о составе и потенциальных рисках потребляемой продукции. По данным официальной статистики, потребление сахара в стране превышает рекомендуемые медицинские нормы в четыре раза, а рост заболеваемости ожирением за последние годы составил 52%», — подчеркивается в обращении.