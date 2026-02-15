Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белым воротничкам» осталось полтора года на работе, их могут сократить из-за ИИ

Руководитель ИИ-подразделения Microsoft Мустафа Сулейман сделал громкое заявление о будущем рынка труда. По его прогнозу, в течение ближайших 12−18 месяцев большинство офисных профессий будут автоматизированы с помощью искусственного интеллекта.

Источник: Life.ru

Речь идёт о так называемых «белых воротничках» — юристах, бухгалтерах, менеджерах проектов, маркетологах и других специалистах, чья работа связана с компьютером. Сулейман уверен, что нейросети достигнут человеческого уровня производительности в подавляющем большинстве профессиональных задач. Он также отметил, что многие программисты уже активно используют ИИ для написания кода, что в перспективе может привести к сокращению и в этой сфере.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект уже стал частью повседневной деятельности администрации президента России. Как сообщили в пресс-службе Кремля, современные цифровые технологии, включая ИИ, активно применяются при выполнении различных рабочих задач.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.