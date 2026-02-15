«Белым воротничкам» осталось полтора года на работе, их могут сократить из-за ИИ

Речь идёт о так называемых «белых воротничках» — юристах, бухгалтерах, менеджерах проектов, маркетологах и других специалистах, чья работа связана с компьютером. Сулейман уверен, что нейросети достигнут человеческого уровня производительности в подавляющем большинстве профессиональных задач. Он также отметил, что многие программисты уже активно используют ИИ для написания кода, что в перспективе может привести к сокращению и в этой сфере.