Врач рассказала, кому нельзя есть репу

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Репу нельзя употреблять при обострении заболеваний ЖКТ, гипотонии и нарушениях в работе щитовидной железы, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
«Репу нельзя при обострениях ЖКТ — язве, гастрите с высокой кислотностью, панкреатите, а также гипотонии и нарушениях щитовидной железы», — рассказала Чистик.
По ее словам, употребление этого продукта рекомендуется ограничивать при болезнях почек и печени, метеоризме, аллергии и диабете.