Врач рассказала, кому нельзя есть репу

РИА Новости: репа противопоказана при обострении заболеваний ЖКТ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Репу нельзя употреблять при обострении заболеваний ЖКТ, гипотонии и нарушениях в работе щитовидной железы, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

«Репу нельзя при обострениях ЖКТ — язве, гастрите с высокой кислотностью, панкреатите, а также гипотонии и нарушениях щитовидной железы», — рассказала Чистик.

По ее словам, употребление этого продукта рекомендуется ограничивать при болезнях почек и печени, метеоризме, аллергии и диабете.