Ректор РАНХиГС назвал самые востребованные специальности в академии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Программы государственного-муниципального управления, а также менеджмент, юриспруденция, экономика и коммуникации стали самыми востребованными специальностями в РАНХиГС. Об этом сообщил ТАСС ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.
«Самые высокие проходные баллы у нас традиционно на программы государственно-муниципального управления. Востребованы также менеджмент, юриспруденция, экономика и коммуникации», — сказал Комиссаров.
Он добавил, что флагманскими программами по направлению «Государственное и муниципальное управление» признаны программы «Эффективное государственное управление», «Внутренняя политика и лидерство», «Внешняя политика и государственное управление», «Цифровое государство». Сегодня также востребованы специалисты, владеющие аналитикой данных, проектным управлением и цифровыми инструментами, отметил Комиссаров.