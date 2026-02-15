В ГД объяснили, куда обращаться при резком росте платежей ЖКХ

Россияне должны обращаться в управляющую компанию или ТСЖ в случае резкого увеличения счетов за услуги ЖКХ, причём обращение должно быть письменным. Об этом напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Если гражданин обнаружил необъяснимый рост суммы, алгоритм действий следующий. Первое — обратиться письменно в управляющую организацию или ТСЖ с требованием предоставить подробный расчет начислений. Управляющая компания обязана разъяснить порядок расчета и при выявлении ошибки произвести перерасчет», — сказал он РИА Новости.
Следующая ступенька для обращений граждан — Госжилинспекция региона, также возможно обращение в Роспотребнадзор, если права потребителя нарушены и в прокуратуру, если эти нарушения носят системный или грубый характер, напомнил Якубовский.
Напомним, в 2026 году россиянам стоит ожидать еще одного повышения платежей за жилищно-коммунальные услуги. Первый рост произошел 1 января, а второй, более существенный, планируется на 1 октября, что связано с новыми правилами отчетности и изменениями в налогах.
Ранее в Кремле отреагировали на рост цен на ЖКХ. Глава пресс-службы президента Дмитрий Песков заявил, что повышение квартплаты не должно быть таким резким.
Президент РФ Владимир Путин ранее объяснил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышаются из-за продолжающихся инфляционных процессов.