В МЧС России уточнили прогноз по паводкам на Амуре

По предварительным оценкам Росгидромета на 2026 год, на большей части территории страны количество выпавших осадков уже превысило норму — а это один из важных факторов, влияющих на паводкоопасную обстановку. В конце февраля и в марте на европейской части России возможны резкие скачки температуры, что может привести к повышению уровня рек и водоемов до критических отметок, сообщает пресс-служба МЧС России. Это может привести к повышению уровня воды до опасных меток.