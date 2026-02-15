В МЧС России уточнили прогноз по паводкам на Амуре

По предварительным оценкам Росгидромета на 2026 год, на большей части территории страны количество выпавших осадков уже превысило норму — а это один из важных факторов, влияющих на паводкоопасную обстановку. В конце февраля и в марте на европейской части России возможны резкие скачки температуры, что может привести к повышению уровня рек и водоемов до критических отметок, сообщает пресс-служба МЧС России. Это может привести к повышению уровня воды до опасных меток.
Сложная ситуация прогнозируется в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. На днях стал известен точный прогноз по паводкам.
Существует вероятность формирования заторов льда на Верхнем и Нижнем Амуре, Тумнине, реках Уда, Хор, Анюй (Забайкальский край, Амурская область, Хабаровский край), на отдельных реках Архангельской области и Республики Коми (Северная Двина, Печора), Республики Саха (Лена, Колыма, Алдан, Амга) и Магаданской области (Тауй).
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прокомментировал уточнённые данные.
Уже сейчас можно сказать, что на большей части территории России объемы снегозапасов, толщина льда на реках, а также глубина промерзания почвы значительно превышают норму", — заявил глава МЧС России.
В основном на паводковую обстановку влияют природные факторы: запас воды в снежном покрове, глубина промерзания почвы — промерзший слой препятствует впитыванию талой воды. Толщина льда на реках прямо влияет на вероятность появления заторов, зажоров (скопление рыхлого льда, шуги и донного льда в русле во время ледохода или начала ледостава. Оно буквально закупоривает реку, резко снижая пропускную способность русла. — Прим. ред.).
«Всегда осложняют дело осадки: при дожде активнее снеготаяние, быстро насыщается почва, растет уровень и в водоемах. С другой стороны, отдельно отмечу интенсивность и объемы строительства объектов недвижимости вблизи водных объектов, в том числе в зонах затопления и подтопления», — отметил Александр Куренков.
В МЧС России дали рекомендации по превентивным мероприятиям: взрывные работы в местах затора, разрушение льда с помощью ледоколов, распиловка и зачернение льда, а также работы по укреплению береговых линий, дноуглубительные, инженерные по расчистке русел рек и очистке дренажных и коллекторных систем.
В ведомстве напомнили, что в 2026 году на строительство и ремонт гидротехнических и защитных сооружений, а также на расчистку водных объектов правительство предусмотрело около 9 млрд рублей.
Помимо природных факторов, на паводковую обстановку влияет и хозяйственная деятельность человека, в частности гидроэлектростанции. С текущего года регулирование режимов работы водохранилищ будет осуществляться через новый модуль информационной системы Росводресурсов. Ростехнадзор вместе с регионами и федеральными ведомствами будет отслеживать состояние гидротехнических сооружений. Особое внимание уделят бесхозяйным объектам.