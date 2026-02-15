Ричмонд
Рубио сделал заявление по итогам встречи с Зеленским

Рубио рассказал о встрече с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Американский госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Марко Рубио рассказал об итогах переговоров в соцсети Х.

По словам госсека США, на встрече обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в сферах обороны и экономики. На саммите вновь обратились к теме гарантий безопасности Украины.

«Президент Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец конфликту», — написал Марко Рубио.

Как заверил госсекретарь США, Вашингтон не выйдет из процесса урегулирования конфликта на Украине. Марко Рубио назвал Соединенные Штаты единственной страной, способной привлечь Москву и Киев к дипломатии. Он заявил о надежде на успех переговоров.

