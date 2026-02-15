Фигуристка Бойкова рассказала, что ползала на полу в слезах во время проката Гуменника

«Была удивлена, что ко мне не пришла соседка снизу и не начала стучаться, ругаться со мной, почему так громко? На самом деле я просто не верила своим глазам. Я буквально ползала по полу в слезах», — передаёт слова Бойковой «Матч ТВ».
Гуменник получил 184,49 балла за произвольную программу. Его суммарный результат составил 271,21 балла. Российский спортсмен занял шестое место. Победу в соревнованиях одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.
17 февраля на Олимпиаде выступления начнёт российская фигуристка Аделия Петросян. Она представит короткую программу. Произвольная программа пройдёт 19 февраля. Спортсменка уже вылетела в Милан. Там же будет присутствовать тренер Даниил Глейхенгауз, он получил аккредитацию для работы на Играх — 2026.
Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.