Фигуристка Бойкова рассказала, что ползала на полу в слезах во время проката Гуменника

Российская фигуристка Александра Бойкова, которая выступает в паре с Дмитрием Козловским, поделилась эмоциями после произвольной программы Петра Гуменника на Олимпийских играх. Она призналась, что расплакалась от увиденного.

Источник: Life.ru

«Была удивлена, что ко мне не пришла соседка снизу и не начала стучаться, ругаться со мной, почему так громко? На самом деле я просто не верила своим глазам. Я буквально ползала по полу в слезах», — передаёт слова Бойковой «Матч ТВ».

Гуменник получил 184,49 балла за произвольную программу. Его суммарный результат составил 271,21 балла. Российский спортсмен занял шестое место. Победу в соревнованиях одержал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

17 февраля на Олимпиаде выступления начнёт российская фигуристка Аделия Петросян. Она представит короткую программу. Произвольная программа пройдёт 19 февраля. Спортсменка уже вылетела в Милан. Там же будет присутствовать тренер Даниил Глейхенгауз, он получил аккредитацию для работы на Играх — 2026.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.