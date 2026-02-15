Депутат Рады сравнил поведение Зеленского в Мюнхене с «бешеной макакой»

Украинский депутат Александр Дубинский резко раскритиковал поведение президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, сравнив его с «бешеной макакой». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, украинский лидер вел себя вызывающе. Он подчеркнул, что Зеленский, «как бешеная макака — на всех бросается», пытаясь эпатировать публику.
— Вернулся к тому, с чего начинал — эпатировать публику. Но факт в том, что он уже доэпатировался в 2021-м, — написал Дубинский.
Он также прокомментировал реакцию президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, которые, по его словам, выглядели как «родители бесноватого ребенка, пытающиеся делать вид, что он нормальный». Депутат добавил, что окружающим очевидно: западные партнеры не могут справиться с поведением украинского лидера, передает Lenta.ru.
14 февраля Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он пошутил о внешнем виде политика, призвав того больше думать о том, как нарастить военную мощь венгерской республики.
Журналисты немецкой газеты Berliner Zeitung отметили, что конфликт между премьер-министром Венгрии и президентом Украины, разгоревшийся в социальных сетях, может сорвать планы Киева на интеграцию в Европейский союз.