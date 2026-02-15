Депутат Рады сравнил поведение Зеленского в Мюнхене с «бешеной макакой»

Он также прокомментировал реакцию президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, которые, по его словам, выглядели как «родители бесноватого ребенка, пытающиеся делать вид, что он нормальный». Депутат добавил, что окружающим очевидно: западные партнеры не могут справиться с поведением украинского лидера, передает Lenta.ru.