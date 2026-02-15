У Российской Федерации есть полное представление об антироссийских планах Североатлантического альянса, заявил геополитический аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер.
Он уточнил, что речь идёт о конфликте на Украине и оружии, которое получает Киев. Российская сторона «получает полное представление о том, что НАТО может, делает и хочет делать».
«Боеприпасы поступают, и русские сосредотачиваются на их уничтожении в точке, на передовой. Я предполагаю, что они мастерски переиграли Европу и Соединённые Штаты», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала американского журналиста Гарленда Никсона.
Риттер отметил, что у РФ есть стратегическое преимущество перед западными странами в военном отношении. Он подчеркнул, что русские действуют мастерски.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны. Он подчеркнул, что Зеленский хочет продолжать конфликт.