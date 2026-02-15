Расколоть Орехов: армия РФ на грани важного прорыва

Российские войска в скором времени окружат город Орехов в Запорожской области, после чего встанет вопрос об освобождении населенного пункта, заявил aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Несмотря на попытки ВСУ контратаковать на запорожском направлении, российские войска продвигаются вперед. Например, противник был фактически выбит из поселка Зализничное (Железнодорожное) под Гуляйполем. То есть движение, пусть и небыстрое, но планомерное, идет, и это в условиях зимы и глубокого снега», — отметил Джерелиевский.
Военный эксперт, в связи с этим констатировал, что, вероятно, скоро встанет вопрос о взятии под контроль важного населенного пункта.
«Думаю, что уже скоро встанет вопрос об окружении и освобождении Орехова, а дальше уже и ускорится движение к Запорожью», — подытожил Джерелиевский.
Напомним, в январе эксперты сообщали, что прорыв к Орехову идет не только силами группировки «Восток», но и частями группировки «Днепр». Атаки происходят со стороны Малой Токмачки, Нестерянки и Новоандреевки. После освобождения Степногорска, часть российских войск нанесла удар по селу Лукьяновскому, отбила его у противника и сейчас наступает в сторону Камышева — населенного пункта, стоящего на дороге Орехов — Запорожье. Блокировав эту трассу, ВС РФ решит вопрос с окружением Орехова.
Ранее военкор Тимофей Ермаков сообщил, что в Запорожской области российские военные провели операцию по прорыву в село Новопавловка под Ореховом.