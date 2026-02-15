Расколоть Орехов: армия РФ на грани важного прорыва

Напомним, в январе эксперты сообщали, что прорыв к Орехову идет не только силами группировки «Восток», но и частями группировки «Днепр». Атаки происходят со стороны Малой Токмачки, Нестерянки и Новоандреевки. После освобождения Степногорска, часть российских войск нанесла удар по селу Лукьяновскому, отбила его у противника и сейчас наступает в сторону Камышева — населенного пункта, стоящего на дороге Орехов — Запорожье. Блокировав эту трассу, ВС РФ решит вопрос с окружением Орехова.