Родителям погибших предложили дать право оспорить фиктивные браки детей

«Именно такие персонажи превращают заключение браков с участниками СВО в бизнес, исходно рассчитывая, что супруг погибнет, и тогда можно будет получить выплаты от государства. Занимаются этим как корыстные одиночки, так и целые группы аферистов. Своими действиями черные вдовы и их подельники оскорбляют память героев, обманывают государство и лишают настоящие семьи погибших бойцов положенных им по закону выплат, добавляя тем самым горя скорбящим и нуждающимся в поддержке родным», — констатировал политик.