Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Днем 15 февраля в Иркутске потеплеет до −3 градусов

Осадков в виде мокрого снега не ожидается.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

15 февраля 2026 года в Иркутске ожидается потепление до −3…-5 градусов. Как рассказали КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, по прогнозу осадков не предвидится. Юго-восточный ветер будет дуть со скорость 5−10 м/с.

— В Приангарье будет переменная облачность, в некоторых района пройдет небольшой снег. Он усилится на севере области. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15−18 м/с, — пояснили синоптики.

Из-за сильного ветра со снегом возможны метели. Температура воздуха составит −2…-7 градусов, при облачной погоде похолодает до −11…-16. Заметное потепление будет в горах Восточного Саяна и южного Приангарья, где столбик термометра установится на отметке в +3 градуса.

Ранее КП-Иркутск сообщала об истории, когда сибиряк приехал спасать Бодайбо от морозов и попал на улицу, где жила его любимая. Подробнее.