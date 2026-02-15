Днем 15 февраля в Иркутске потеплеет до −3 градусов

15 февраля 2026 года в Иркутске ожидается потепление до −3…-5 градусов. Как рассказали КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, по прогнозу осадков не предвидится. Юго-восточный ветер будет дуть со скорость 5−10 м/с.
— В Приангарье будет переменная облачность, в некоторых района пройдет небольшой снег. Он усилится на севере области. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15−18 м/с, — пояснили синоптики.
Из-за сильного ветра со снегом возможны метели. Температура воздуха составит −2…-7 градусов, при облачной погоде похолодает до −11…-16. Заметное потепление будет в горах Восточного Саяна и южного Приангарья, где столбик термометра установится на отметке в +3 градуса.
