Днем 15 февраля в Иркутске потеплеет до −3 градусов

15 февраля 2026 года в Иркутске ожидается потепление до −3…-5 градусов. Как рассказали КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре, по прогнозу осадков не предвидится. Юго-восточный ветер будет дуть со скорость 5−10 м/с.