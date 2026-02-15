Скрытый голод: Врач назвала нужный организму элемент при постоянной усталости

Йод — ключевой микроэлемент для работы щитовидной железы, а она, в свою очередь, управляет практически всеми процессами в организме. Нарушения её функции сегодня встречаются почти у половины населения и занимают второе место среди эндокринных заболеваний после диабета, причём основная причина — именно нехватка йода, особенно в регионах с низким содержанием этого элемента в воде и продуктах.
Вы часто чувствуете постоянную усталость, плохо концентрируетесь, легко простужаетесь и при этом никак не можете разобраться, в чем причина? Возможно, вашему организму не хватает йода — микроэлемента, от которого напрямую зависит работа щитовидной железы, обмен веществ, настроение и даже умственные способности. Йод не заметен, но его дефицит незаметно подрывает здоровье: появляется упадок сил, проблемы с весом, гормонами, иммунитетом и концентрацией.
Наталия Тананакина.
Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.
Эксперт отметила, что дефицит развивается постепенно, поэтому его называют «скрытым голодом». Даже умеренная нехватка способна влиять на сердце, обмен веществ, нервную систему и когнитивные функции. Среди ключевых признаков врач перечислила постоянную слабость и апатию, частые болезни и медленное восстановление, отёки (особенно под глазами, на руках и ногах), гормональные сбои у женщин (нерегулярный цикл, трудности с зачатием, ранний климакс), анемию и бледность, набор веса без очевидной причины, пониженное давление, снижение умственных способностей, забывчивость, замедленные реакции, ухудшение настроения и эмоциональную вялость.
«Взрослому человеку нужно 120−150 мкг йода в день. Основные источники: морская рыба, водоросли, рыбий жир, йодированная соль, молочные продукты, мясо, яйца и некоторые фрукты. Важно понимать: определить дефицит йода самостоятельно невозможно. Любые “домашние тесты” вроде нанесения йодной сетки на кожу не дают точного результата. Диагностика требует комплексного подхода: осмотр эндокринолога, анализ крови на гормоны щитовидной железы и, при необходимости, УЗИ. Своевременное восполнение йода помогает поддерживать энергию, нормальный вес, стабильное настроение, здоровье сердца и мозга. Игнорирование сигналов организма может привести к серьёзным последствиям — проще вовремя обратить внимание на признаки дефицита, чем потом лечить последствия», — заключила специалист.
