Скрытый голод: Врач назвала нужный организму элемент при постоянной усталости

Йод — ключевой микроэлемент для работы щитовидной железы, а она, в свою очередь, управляет практически всеми процессами в организме. Нарушения её функции сегодня встречаются почти у половины населения и занимают второе место среди эндокринных заболеваний после диабета, причём основная причина — именно нехватка йода, особенно в регионах с низким содержанием этого элемента в воде и продуктах.