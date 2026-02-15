В дома жителей Бодайбо обещают вернуть отопление до 21 февраля

Теплоснабжение в Бодайбо планируют восстановить до 21 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
По словам главы региона, все основные усилия сосредоточены на восстановлении теплоснабжения многоквартирных жилых домов в Бодайбо. Работы планируется завершить до 21 февраля.
«Назначены ответственные должностные лица, контроль осуществляется в круглосуточном режиме», — отметил Кобзев.
На момент 14 февраля к сетям теплоснабжения было подключено 78 жилых домов, в которых проживают 973 человека. Осталось вернуть отопление еще в 89 жилых домов.
Напомним, что часть жителей Бодайбо остались без воды и отопления 30 января после того, как произошла масштабная коммунальная авария. В регионе ввели режим ЧС. В городе было открыто три пункта временного размещения.
Как произошла коммунальная авария в Бодайбо можно узнать в нашем материале.
Ранее сообщалось о том, что в Бодайбо проведут капремонт в 35 домах, пострадавших во время ЧС.