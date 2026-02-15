Блогер из Китая построил город для котов с «Мяудональдсом»

Напомним, 1 февраля журнал Nikkei Asia написал, что правительство Таиланда признало кошек важной составляющей экономики указанной страны. Такая оценка связана с существенным ростом рынка товаров для любителей этих животных. Эксперты обратили внимание, что в 2025 году темп роста рынка товаров и услуг для кошек в стране впервые обошёл рынок для собак.