Блогер из Китая построил город для котов с «Мяудональдсом»

Блогер Син Чжилей показал созданный им кошачий мини-город с магазинами, ресторанами и метрополитеном.

Источник: Аргументы и факты

Китайский блогер Син Чжилей, известный как автор канала Xing’s World, построил город для котов с импровизированным метрополитеном и аналогом «Макдональдса». Об этом мужчина рассказал в социальных сетях.

В «подземке» животные могут использовать эскалатор и прокатиться на поезде, в котором оборудованы диваны и поручни. В метрополитене также имеется касса, где их встречает другой питомец.

Кроме того, Син Чжилей показал супермаркет, дома и рестораны в городе. Одним из них стал «Мяудональдс», созданный по аналогии с сетью закусочных «Макдональдс».

В домике мейн-куна Мистера Найса блогер разместил телевизор, робот-пылесос, домофон и автокормушку. Для самого маленького питомца мужчина обустроил школу. По словам Син Чжилея, кот по кличке мистер Найс может забирать котёнка из школы и ехать домой на метро.

Блогер утверждает, что детёныш «восхищён» окружением. При этом, как признаётся создатель города, в магазинах котёнок ведёт себя нехорошо: раскидывает игрушечные фрукты и забавляется с ними.

Напомним, 1 февраля журнал Nikkei Asia написал, что правительство Таиланда признало кошек важной составляющей экономики указанной страны. Такая оценка связана с существенным ростом рынка товаров для любителей этих животных. Эксперты обратили внимание, что в 2025 году темп роста рынка товаров и услуг для кошек в стране впервые обошёл рынок для собак.