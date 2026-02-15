Исчезающий город: бойцы РФ готовятся штурмовать трудную цель

В Запорожье на фоне активных наступательных действий российских войск идет интенсивная эвакуация, сообщил aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Эвакуация из Запорожья идёт достаточно интенсивная. Город находится под постоянным огневым воздействием сил ВС РФ. Там серьёзные проблемы с электричеством, с транспортом», — отметил Джерелиевский.
По его информации, из Запорожья часть населения уже эвакуирована, также частично выехали представители административных структур.
«Формально в городе ещё власти остаются. Полностью ещё они оттуда не ушли. Конечно, и мирных граждан много. Запорожье — большой населенный пункт, не просто все организовать», — подытожил Джерелиевский.
Как сообщалось, на сегодняшний день группировка войск «Днепр» приближается к Запорожью, сокращая расстояние до него до примерно 15 километров. Интенсивность боевых действий в регионе нарастает.
Эксперты отмечают, что для успешного наступления на областной центр необходимо, прежде всего, зачистить прилегающие населенные пункты. Одним из главных укрепрайонов ВСУ на пути к Запорожью являетя Орехов, к котором российские бойцы подходят с разных сторон.