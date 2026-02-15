В РФ могут лишить пенсионеров возможности немедленно выводить средства с ПДС: Минфин дал объяснение

Министерство финансов России планирует запретить использовать программу долгосрочных сбережений как срочный вклад. Предложено лишить пенсионеров возможности немедленно выводить средства с ПДС. Так заявил замминистра финансов Иван Чебесков в диалоге с РБК.
Он сообщил, что власти также намерены увеличить срок снятия средств софинансирования по этой программе до пяти лет. Замглавы Минфина пояснил, что ПДС рассчитана на стимулирование долгосрочных сбережений. Поэтому руководство страны может внести некоторые изменения для достижения этой цели.
«Мы никогда не говорили о том, что хотим ухудшить условия для граждан участия в программе долгосрочных сбережений. Но мы говорили, что те деньги, которые государство направляет на софинансирование, должны быть стимулом именно для долгосрочных сбережений», — уточнил Иван Чебесков.
Гражданам напомнили, что банк может отказать клиентам в возврате вклада. Например, в случае бездействия. Отказ также может последовать, если на счете клиента оказались нелегальные средства.