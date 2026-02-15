Похороны актера Гузуна из «Ёлок» оплатил его друг, а семья прислала венок

В последний путь известного киноактера Игоря Гузуна, умершего 6 февраля, проводила семья его друга. Родственники актера на прощание с ним не приехали.
«Тут вопрос даже не в деньгах, мы с женой решили вопросы со справками, оплатили все, что необходимо. Мы не родственники, никакие пособия нам не положены. Просто по-человечески больно, что он оказался никому не нужен», — поделился в беседе с aif.ru друг Гузуна Игорь Михайличенко.
По словам собеседника издания, на прощание с актером пришли пять человек.
«Приехали попрощаться две актрисы, они немного помогли с оплатой. Последняя жена Игоря, она живет в Бердянске, прислала деньги на венок. Мы его купили, отвезем на кладбище. У Игоря есть взрослые дети, но они никак не проявили себя», — рассказал Михайличенко.
Игоря Гузуна кремировали, его прах будет похоронен на Ястребковском кладбище 18 февраля.
Актеру Игорь Гузун известен по работам в отечественном и иностранном кино. Он участвовал в съемках британских сериалов «Полк Шарпа» и «Приключения Марко Поло», американского фильма «Полицейская история 4: Первый удар» с Джеки Чаном над лентой. Из-за характерной внешности актера часто приглашали на роль Иосифа Сталина. Так, он воплотил образ советского лидера в проектах «Дипломатическая ситуация» (Китай), «Варшавская битва. 1920 год» (Польша), Тегеран-43«(Канада), “Покер 45. Сталин, Черчилль, Рузвельт” и других.
В России сраву Гузуну принесла главная роль в проекте «Возвращение Титаника». Также он участвовал в съемках проектов «Мастер и Маргарита», «Ёлки-10», «Прабабушка лёгкого поведения. Начало», «Домашний арест», «Кулагин и партнеры», «Адвокат», «Пятая стража», «Пятницкий» и других.